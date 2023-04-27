Москва, 27 апреля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Блогер, автор курсов «Марафон желаний» Елена Блиновская задержана правоохранителями по обвинению в неуплате 918 млн рублей налогов и отмывании еще 43 млн рублей.

СКР Оперативное видео задержания и следственных действий по уголовному делу в отношении Блиновской

Утром 27 апреля Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии, сообщил Следственный комитет России (СКР). В отношении известного блогера, которую журналистка Ксения Собчак прозвала инфоцыганкой, возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, речь идет об использовании Блиновской схемы «дробления» бизнеса, которая позволила занизить полученные доходы и не заплатить за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов. Впоследствии «сэкономленные» деньги были легализованы путем совершения финансовых операций. В марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это «фейк», а налоги она платит.

СК показал оперативное видео с Блиновской, стоящей на КПП возле «Мерседеса» в белых носках и домашних тапках. По некоторым данным, блогершу, которая ещё накануне проводила очередной тренинг на ВТБ арене при полном аншлаге, заранее предупредили о готовящемся задержании. Сама Блиновская якобы купила билеты в Казахстан, чтобы ввести следствие в заблуждение, и отправилась на границу Белоруссии, чтобы повторить «трюк» Собчак, которая ранее по такой схеме попала в Литву, пишет Shot.

По данным следствия, женщина пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле, при себе у неё находились авиабилеты для вылета в иное государство.

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Блогер неоднократно устраивала марафоны отношений, желаний, предназначения и «расширения финансового сознания». Некоторые участники набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, однако результата не увидели. В марте 2023 года Блиновская запустила очередной марафон «Новое измерение», стоимость участия в котором варьировалась от 10 000 до миллиона рублей.

В конце марта 2023 года Telegram-канал «SHOT» сообщил, что полиция проверяет доходы блогера Елены Блиновской после поступления ряда заявлений от участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. К слову, журналистка Ксения Собчак, которая ещё несколько лет назад обвиняла Елену Блиновскую в инфоцыганстве, в 2022 году сама пошла по её стопам, запустив авторский курс о криптовалюте. На ситуацию обратила внимание известная телеведущая Виктория Боня. Елена Блиновская вряд ли станет последним блогером, на которую возбудили дело по налогам, в налоговой службе создали специальный отдел для проверки богатых россиян, зарабатывающих с помощью соцсетей, пишет Baza.

После задержания Блиновской её подписчики в соцсетях запустили собственный «марафон», предлагая блогеру поскорее создать курсы по неуплате налогов и пересечении границы.

Как сообщало ИА REGNUM, также Следственный комитет РФ с начала 2023 года возбудил ещё несколько уголовных дел в отношении блогеров. Так, в неуплате налогов на сумму 300 млн рублей обвинили блогера Валерию Чекалину и её супруга Артёма. Позже дело завели и в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной, которая также не заплатила налоги на сумму более 120 млн рублей.