Москва, 27 апреля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Новую отечественную систему высшего образования апробируют в пилотном режиме на вузах разного профиля уже в 2023 году. Об этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил 27 апреля на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой приемной кампании в вузы.

Сергей Фадеичев/ТАСС Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Пилотная апробация нужна, отметил он, чтобы посмотреть, как реализуются новые подходы и наработки. Желательно, чтобы пилотными были разные вузы — технические, классические университеты в разных регионах.

«И такая работа уже в этом году, мы планируем, что она начнётся», — сказал Фальков.

Министр также отметил, что в текущем году не будет изменений при приёме в вузы, связанных с переходом на новую систему образования. Кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фальков рассказал о трёх ступенях новой системы высшего образования в России. Это базовая и специализированная ступени и аспирантура. Первая ступень будет соответствовать бакалавриату или специалитету, срок обучения составит от четырёх до шести лет. Вторая ступень — специализированное высшее образование или магистратура — предусматривает один-два года обучения. Аспирантура, как и прежде, останется отдельным уровнем образования для подготовки научных и научно-практических кадров.