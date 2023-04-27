Медик Артём Катулин: военнослужащие в зоне СВО чаще погибают не от угрожающих жизни ран

Москва, , 10:41 — REGNUM Более половины смертей в зоне СВО происходят не от угрожающих жизни ран, многие ампутации вынуждены производить после неправильного наложения жгута. Об этом заявил руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артём Катулин.

Наложение жгута Денис Абрамов © ИА REGNUM

Он отметил, что за минувшие пять лет в России погибло свыше 85 тысяч человек в дорожно-транспортных происшествиях.

«Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — приводит РИА Новости его слова.

Катулин уточнил, что специалисты учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» и подготовленные этим центром инструкторы работают в зоне спецоперации и анализируют полученный там опыт.

Он отметил, что среди основных проблем в сфере медицинского обеспечения остаются уровень подготовки при оказании первой помощи, а также наличие возможности оперативно доставить раненых до госпиталей.

При этом руководитель учебного центра обратил внимание на то, что данные проблемы решаются, уже можно увидеть позитивные изменения.

«Как говорится, все готовятся к прошлым сражениям, и здесь также оказалось большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы», — отметил он, добавив, что по сравнению с предыдущими конфликтами, в которых участвовали Вооружённые силы России, изменились и калибры орудий и объём воздействия на военнослужащих, важна и местность, на которой идут боевые действия, по сути, это один огромный укреплённый район.

Как передавало ИА REGNUM, по словам руководителя учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артёма Катулина, под кратковременным действием «военных наркотиков» боец может несколько дней не испытывать усталости и боли, но это чревато разрушением нервной системы. Эксперт подчеркнул, что в России на протяжении многих лет не работают в сфере «военной фармы» из-за разрушительных побочных эффектов таких препаратов.

Ранее украинский пленный рассказал, как в ВСУ поставлена на поток доставка наркотиков на передовую. При этом командование видело состояние солдат, но закрывало глаза на это, так как их «кидали просто на мясо». По его словам, наркотические вещества им доставляли волонтёры, которых не досматривают и вместе с гуманитарным грузом они могут привезти всё, что угодно. А некоторые солдаты ВСУ привозили с собой семена, чтобы самостоятельно на позициях выращивать «травку».