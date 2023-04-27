Москва, 27 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Накануне, 26 апреля, блогер Елена Блиновская выступала на бизнес-форуме amoCRM, сообщает Telegram-канал Baza.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Автор проекта «Марафон исполнения желаний» Елена Блиновская

Отмечается, что на бизнес-форуме Блиновская рассказывала о построении личного бренда.

Спустя пару часов блогер была задержана правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, блогер Блиновская занизила полученные от информационных услуг доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, через финансовые операции она легализовала эти деньги.

Она была задержана 27 апреля на границе с Белоруссией, откуда Блиновская планировала скрыться от правосудия в Казахстане.