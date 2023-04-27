Вашингтон, 27 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Американский телеведущий Такер Карлсон после своего ухода с телеканала Fox News заявил, что в медиа США действует запрет на обсуждение важных тем.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

В своём первом видеообращении, опубликованном в социальной сети Twitter, Карлсон отметил, что в СМИ действует запрет на обсуждение серьёзных вопросов, которые определяют будущее. Речь идёт о таких темах, как гражданские свободы, развивающаяся наука, демографические изменения, корпоративная мощь, природные ресурсы.

По словам журналиста, нынешние дискуссии в средствах массовой информации стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими», а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению «обеих политических партий».

«Осознание этого наводит депрессию. Однако это не постоянно… Правда восторжествует. Скоро увидимся», — пообещал Карлсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на телеканале Fox News вышла в эфир последняя программа с участием Такера Карлсона. Выяснилось, что решение расторгнуть договор было обоюдным.

В Пентагоне не все одобряли критические высказывания репортёра в адрес действующей администрации Белого дома. Один из чиновников отреагировал на увольнение Карлсона репликой «скатертью дорога».

По оценке агентства Bloomberg, убытки компании, владеющей телеканалом Fox News, после увольнения телеведущего Такера Карлсона составили 507 млн долларов.

Позже уволенному в США ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону предложили работу в России.