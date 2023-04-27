Берлин, 27 апреля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц скончался в возрасте 102 лет. Об этом 27 апреля сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

archives.gov Заключенные в концентрационном лагере в Заксенхаузен. Германия. 19 декабря 1938

В 2022 году суд приговорил его к пяти годам тюрьмы за соучастие в убийстве свыше 3,5 тысячи заключённых в концентрационном лагере Заксенхаузен.

Отмечается, что осуждённый подал апелляцию в Федеральный суд на решение окружного суда Нойруппина. В ходе суда подсудимый отрицал, что работал в концлагере. Осуждённый утверждал, что работал на ферме.

Уточняется, что суд не посчитал это заявление достоверным, поскольку имелись многочисленные документы с личными данными обвиняемого, в которых указывалось, что он работал охранником СС в концлагере.

Как передавало ИА REGNUM, в Минобороны России заявили, что подвиг Красной армии при освобождении лагеря смерти Аушвиц в Освенциме на Западе пытаются всячески принизить. По официальным данным, при освобождении Освенцима погибли от 200 до 350 бойцов и командиров советской армии.