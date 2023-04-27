WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта в разговоре с Зеленским ударил по США

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом Соединённым Штатам Америки, пишет американская газета The Washington Post.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что во время разговора китайский лидер предложил мир Украине, состоящий из 12 пунктов, и сказал, что Пекин не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Именно эти слова, по версии газеты, стали отсылкой к США.

В материале отмечается, что украинский президент и другие высокопоставленные чиновники отказались исключать роль КНР в качестве посредника, учитывая потребность Украины в торговых партнёрах.

Авторы статьи подчеркнули, что Китай — вторая по величине экономика мира, страна слишком велика, чтобы отталкивать её.

«Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск», — сообщает The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины. По словам последнего, разговор был продолжительным и содержательным. Украинский лидер выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине.