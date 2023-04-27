Блогера Блиновскую задержали при попытке сбежать за границу

Смоленск, , 09:57 — REGNUM Блогера Елену Блиновскую задержали при попытке вылететь в Казахстан через Белоруссию. Подробности задержания сообщил 27 апреля Telegram-канал «112».

Блогер Елена Блиновская © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Накануне в отношении создательницы «марафона желаний» возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Рано утром она собиралась вылететь в Казахстан, и правоохранители запланировали задержание. От кого-то блогер узнала об этом и решила покинуть страну другим путём.

«Сегодня в час ночи коуч вызвала «Майбах» с водителем и на арендованном авто поехала в сторону Белоруссии», — говорится в сообщении.

Задержали Блиновскую неподалёку от белорусской границы в районе Смоленска. Незадолго до этого в рамках бизнес-форума AMOCRM она рассказала о построении личного бренда с помощью «открытия потока денег» и продаж «через желания».

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Блиновская, по данным следствия, занизила полученные от информационных услуг доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, через финансовые операции она легализовала эти деньги.