Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM В городе Павловске около Петербурга в конноспортивном клубе были повреждены крыши здания конюшни и манежа осколками неясного происхождения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника клуба «Конный двор».

Лошадь Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«У нас ничего не случилось, случилось где-то рядом. К нам прилетели осколки. Повреждена крыша здания конюшни и манежа», — приводит агентство слова собеседницы.

Ранее местные жители сообщали о том, что около 18:00 26 апреля в Павловске и в Пушкине были слышны звуки, похожие на взрывы.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 апреля в Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.