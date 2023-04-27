Марьинка, ДНР, 27 апреля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Российские силы установили огневой контроль над всеми позициями ВСУ в городе Марьинке в ДНР и освободили большинство кварталов. Об этом врио главы республики Денис Пушилин заявил 27 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, Марьинку можно условно разделить на 59 кварталов, 50 из которых перешли под контроль российских подразделений.

«Мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника», — уточнил Пушилин.

Марьинка входит в Донецкую агломерацию и примыкает к Донецку с запада. С марта 2022 года в этом районе шли ожесточённые бои между ВСУ и российскими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев проинформировал о срыве попытки ротации подразделений ВСУ в районе Марьинки. Российские артиллеристы уничтожили до 30 военнослужащих противника.