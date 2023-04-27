Спикер Госдумы объяснил, почему Байден заранее объявил о выдвижении на второй срок

Москва, , 09:30 — REGNUM Президент США Джо Байден объявил об участии в президентских выборах более чем за полтора года для того, чтобы его соратники и спонсоры не разбежались. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Джо Байден Сергей Корсун © ИА REGNUM

Володин напомнил, что до президентских выборов в США остаётся ещё более полутора лет, при этом Байден поспешил заявить, что примет участие в них.

Председатель Госдумы отметил, что в настоящий момент 70% граждан США не хотят видеть Байдена больше на посту президента страны.

«Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления», — отметил Володин.

По его словам, чтобы избежать этой ответственности, Байдену нужно сохранить власть.

Володин перечислил некоторые преступления Байдена, среди которых организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», коррупционный бизнес на Украине его семьи, создание военных биолабораторий по всему миру, геноцид мирных жителей Украины и России, развязывание войны на Украине, разрушение экономики Европы.

Он подчеркнул, что данный список можно продолжать.

«Чтобы соратники и спонсоры не разбежались, выход у него один: объявить об участии в выборах президента США как можно раньше», — в заключение написал он.

Как передавало ИА REGNUM, в газете The Washington Times аналитик Эндрю Наполитано назвал «моральным уродством» политику президента США Джо Байдена, который копирует действия бывшего главы Белого дома Джорджа Буша — младшего.

Автор напомнил, как Буш-младший в годы своего правления убедил конгрессменов и общественность США преподать Афганистану урок после терактов 11 сентября, независимо от степени его вины. В результате погибли сотни тысяч мирных граждан и разрушена большая часть Афганистана.