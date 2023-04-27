Эксперт Марочко: Киев продолжает скрывать реальные потери в Артёмовске

Артемовск, , 09:20 — REGNUM Украинские военные пытаются скрыть реальные потери своих подразделений в Артёмовске, для чего прячут тела погибших в подвалах. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 27 апреля в своём Telegram-канале.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источников эксперта, примерно с начала недели тела украинских солдат и наёмников, уничтоженных российскими войсками, не вывозят из города. Бойцы ВСУ подорвали одно из высотных зданий, в подвальных помещениях которого складировались трупы.

«В западной части города Артёмовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев», — отметил Марочко.

Он добавил, что речь идёт об очередном факте сокрытия реальных потерь ВСУ на донецком направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сеть попал скриншот переписки бойца ВСУ, убитого на артёмовском направлении, с сослуживцем. Боец рассказал об огромных потерях, в том числе о гибели десяти человек всего за 40 минут боя под Орехово-Васильевкой. Ещё 46 бойцов были ранены. По его словам, в районе Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) творятся «ад» и «ужас».