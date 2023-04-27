Адвокат осуждённого в Японии российского моряка с судна «Амур» планирует подать апелляцию

Токио, , 08:58 — REGNUM Адвокат третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского Нориаки Накамура заявил, что планирует подать апелляцию на решение суда, который признал моряка виновным по результатам ЧП на море, он также будет стараться встретиться со своим подзащитным в четверг, в день вынесения приговора.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

27 апреля окружной суд города Асахикава вынес приговор моряку с судна «Амур», которое два года назад столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», в итоге трое из пяти японских рыбаков получили несовместимые с жизнью травмы. Добранского приговорили к трём годам лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет.

Адвокат моряка не согласился с доводами суда и планирует подать апелляцию в случае, если его подзащитный не будет против. Он также отметил, что ему не дали разрешения встретиться с Добрянским после суда.

«Я хотел с ним встретиться сразу после суда, и мы уже были рядом с комнатой для свиданий, но в этот момент передали решение о том, что он выпущен из-под стражи, поэтому мне запретили использовать для встречи помещения суда. Мы были на волосок от встречи. Теперь я буду добиваться встречи в иммиграционной службе. Я бы хотел это сделать сегодня же», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Уточняется, что назначенная российскому моряку отсрочка означает, что «он не будет отбывать этот срок в тюрьме, если в течение пяти лет не совершит повторного правонарушения на территории Японии: в этом случае он должен будет провести три года в тюрьме в дополнение к приговору по новому делу».

В результате Добрянский будет освобождён, иммиграционная служба начнёт процедуру по его депортации за пределы Японии.

По словам адвоката, у Добрянского нет визы и нет разрешения спускаться на берег, поэтому нет основания для нахождения в Японии. Он был освобождён из-под стражи, при этом не был отпущен на свободу. Его передали иммиграционной службе, он будет отправлен в Саппоро.

Адвокат пояснил, что в этом городе моряк будет находиться несколько дней.

«Думаю, что в течение ближайшего времени он вернётся в Россию. Но вопрос о том, каким именно путём он будет депортирован, достаточно сложный в нынешних условиях», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 26 мая 2021 года траулер «Амур» и японская рыболовецкая шхуна «Хокко-мару 8» столкнулись в 23 км от побережья острова Хоккайдо. На шхуне погибли трое рыбаков. Траулер направили в порт Момбецу, экипаж решил остаться на добровольной основе в порту Момбецу до конца расследования.