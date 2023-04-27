ТАС: для разрешения конфликта нужно предоставить России роль одного из пяти мировых жандармов

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Для разрешения конфликта на Украине необходимо предоставить России то, что она хочет, — роль одного из пяти «мировых жандармов», пишет историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative.

Совбез ООН мUn.org

По его мнению, ключом к ситуации является вопрос, чего хочет «любое разумное российское правительство — царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное».

«Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», — написал он.

Автор статьи напомнил, что система, которая зародилась в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй мировой войны, предполагала «священный союз» пяти постоянных членов Совбеза ООН. Именно этот союз обеспечил «почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе», подчеркнул Либмэн.

Любое урегулирование ситуации должно предполагать отказ от ограничительных мер на весь экспорт, кроме военного, поскольку санкции показывали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи, заключил автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в военных действиях приемлемого для Запада результата.

По мнению бывшего дипломата, наиболее заинтересован в завершении конфликта президент Соединённых Штатов Джо Байден, который предпочёл бы не говорить о дорогостоящей поддержке Киева на предвыборных дебатах, а праймериз начнутся в США уже в 2024 году.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв считает, что Соединённые Штаты пытались ослабить Россию конфликтом на Украине, чтобы потом вступить в противоборство с Китаем, но планы американцев не оправдались.