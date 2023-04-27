Барнаул, 27 апреля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Жительницу Алтайского края, которая заживо сожгла свою полуторагодовалую дочь, могут направить на принудительное лечение. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба краевой прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

20 февраля в селе Урожайном Советского района 40-летняя женщина привезла свою малолетнюю дочь 2021 года рождения к складу, посадила её в пластмассовый таз, облила керосином и подожгла. Это произошло на глазах восьмилетнего сына женщины. Девочка скончалась на месте от полученных ожогов и шока, мать скрылась.

Женщина решила убить маленькую дочь, потому что находилась «в состоянии невменяемости, обусловленном хроническим психическим расстройством», отметили в краевом СК. К убийству она подготовилась, заранее купив в магазине пять бутылок керосина.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, совершённом с особой жестокостью (п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судебно-психиатрическая комиссия экспертов заключила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Заместитель прокурора региона Рамиль Рафиков утвердил постановление о направлении в краевой суд уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении женщины. Ей следует находиться в специализированном стационаре под интенсивным наблюдением.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики. Семью в 2018 году поставили на профилактический учёт как находящуюся в социально–опасном положении. В январе текущего года мать ограничили в родительских правах в отношении трех малолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Череповце Вологодской области 47-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве её шестилетнего сына. Женщина сама позвонила в экстренные службы и сообщила, что расправилась с ребёнком. Затем она пыталась покончить с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.