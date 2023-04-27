TAC: для разрешения конфликта Киеву нужно предоставить Москве то, что она хочет

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Для разрешения украинского конфликта России нужно дать то, чего она хочет, считает историк Джордж Либмэн. В его статье, опубликованной 27 апреля в журнале The American Conservative, говорится, что речь идёт о роли одного из пяти «мировых жандармов». Так учёный обозначил систему, созданную ещё в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй мировой войны. Ученый напомнил: именно «священный союз» пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе.

Украинский флаг Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По его словам, ключом к ситуации мог бы стать вопрос: чего хочет любое разумное российское правительство. Ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО, заключил Джордж Либмэн. При этом он акцентировал внимание на механизме любого урегулирования конфликта: он предполагает отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного. Вместо этого Вашингтон «празднует истощение российских валютных резервов», как будто обнищавшая Россия была бы бастионом мира, а не анархии, — подчеркнул историк.

Тегеранская конференция прошла с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в столице Ирана Тегеране. Она стала первой за годы Второй мировой войны, в которой приняла участие «большая тройка» лидеров великих держав — СССР, США и Великобритании. В частности, именно на этой конференции были достигнуты договоренности о возможности открытия второго фронта во Франции, положено начало решению польского вопроса, а также утверждено начало войны СССР с Японией после того, как будет достигнута победа над Германией. В письме Рузвельту 6 декабря 1943 года Сталин, отмечая успех Тегеранской конференции и особое значение ее решений, писал: «Надеюсь, что общий враг наших народов — гитлеровская Германия — скоро это почувствует».

4 февраля 1945 года в Ялте были приняты условия безоговорочной капитуляции Германии и решены основные вопросы послевоенной организации мира, в частности, о разделе Германии и создании Устава ООН.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года после обращения властей Донецкой и Луганской Народных Республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.

С этого времени было выдвинуто несколько планов мирного урегулирования конфликта, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен обсуждать любой мирный план, который не приведёт к заморозке конфликта или территориальным уступкам России. В МИД РФ считают, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. «Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала», — заявила 26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ также напомнили, что весной 2022 года практически готовые мирные договорённости, на которые стороны вышли по предложению Киева, были внезапно им отвергнуты. Украинский президент Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам Марии Захаровой, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что стороны, вовлечённые в конфликт на территории Украины, должны создать условия для мирных переговоров, поскольку иного способа разрешить украинский кризис не существует, заявил 13 апреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Усилия Китая по мирному урегулированию украинского кризиса поприветствовали в ООН. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил надежду, что китайская сторона продолжит быть полезной в этом деле.