Гавана, , 08:56 — REGNUM Авиарейс Nordwind Варадеро — Москва был задержан на Кубе на неопределённое время. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение туристов.

Авиарейс Nordwind Варадеро — Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, этот авиарейс был задержан из-за аварийной посадки канадского самолёта.

Уточняется, что борт с туристами из России задержали на Кубе из-за закрытия полосы, он вылетит после её расчистки.

Как передавало ИА REGNUM, посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья, заявил, что кубинские власти рассчитывает на то, что туристы смогут пользоваться картами платежной системы «Мир» в этой стране уже в 2023 году. Он напомнил, что карты указанной платежной системы уже можно использовать на Кубе для снятия наличных в банкоматах.