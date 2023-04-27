Мелитополь, 27 апреля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. ВСУ готовят отвлекающие манёвры перед началом контрнаступления основных сил. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов также отметил, что в настоящее время украинские военные готовят ряд отвлекающих манёвров перед контрнаступлением основных сил.

Он высказал мнение о том, что в качестве отвлекающих манёвров ВСУ делают ставку на разведку боем с использованием небольших диверсионно-разведывательных и десантных групп, которые будут пытаться переправиться через Днепр в Херсонской области и через Каховское водохранилище около Энергодара в Запорожской области.

Как передавало ИА REGNUM, бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в военных действиях приемлемого для Запада результата.

Экс-дипломат обратил внимание на то, что наиболее заинтересован в завершении конфликта президент США Джо Байден, который предпочёл бы не говорить о дорогостоящей поддержке Киева на предвыборных дебатах, а праймериз начнутся в США уже в 2024 году.

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее заявил, что киевский режим в случае контрнаступления ждёт поражение, ведь после него у Украины уже не останется «мужского потенциала» даже для обороны. Командир спецназа «Ахмат» уверен, что предполагаемое контрнаступление является агонией киевских властей и станет для ВСУ последним броском.