Сербский доброволец Берич: Запад воюет на Украине, чтобы уничтожить Россию

Москва, , 08:24 — REGNUM Запад ведёт войну на Украине, чтобы уничтожить Россию. Ранее подобное произошло с Югославией, заявил сербский доброволец Деян Берич РИА Новости.

Югославия, 1999 Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сербские добровольцы едут в зону боевых действий, так как в конфликте участвуют не только Россия и Украина. Спецоперация напоминает о событиях, связанных с развалом Югославии.

«Это не война Украины и России — это война Запада на уничтожение России», — сказал Берич.

Западу, отметил он, нужно было развалить социалистическую демократическую Югославию, где людям жилось очень хорошо. Капиталистический Запад не мог себе этого позволить. Теперь Западу нужно развалить Россию из-за потребности в ресурсах. Без колонизации Запад не может существовать.

Он напомнил, что в Хорватии начали прославлять тех, кто в период Второй мировой войны жестоко расправлялся с сербами. На Украине стали поддерживать бандеровцев, и русскому народу пришлось себя защищать.

«Надо победить. Победить любой ценой. Потому что если проиграют, то России просто не будет», — подчеркнул сербский доброволец.

Сербия свою войну проиграла и теперь находится под полной оккупацией, добавил он.

Заместитель командира добровольческого корпуса Деян Берич был одним из первых иностранных добровольцев, приехавших в ДНР. За участие в боевых действиях его представили к наградам, ему посвящён документальный фильм Ольги Шехтер «Война снайпера».

Как сообщало ИА REGNUM, Берич также рассказал о запрещённых методах ведения войны, которыми пользуются украинские военные. Их идеологией, подчеркнул он, стали издевательства над русскими.