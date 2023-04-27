Пекин, 27 апреля, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Часовой разговор по телефону председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского подтверждает то, что Китай стал влиятельным посредником в украинском конфликте. Об этом заявили эксперты в китайской государственной газете Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Так, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюан считает, что телефонный звонок по инициативе Украины свидетельствует о том, что Киев придаёт большое значение своим связям с Китаем.

«Китай стал влиятельным посредником, признанным Украиной и Россией, а также Францией и Германией, а Китай является ответственной крупной державой, не преследующей личных интересов», — цитирует издание эксперта.

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь добавил, что специальная китайская делегация по урегулированию конфликта позволит республике более конкретно и всесторонне понять ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры КНР и Украины обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине. Пекин выступает за скорейшее прекращение огня.

Также стороны договорились, что Киев направит своего посла в Китай, которого там нет с 2021 года.