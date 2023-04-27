В Сеть попала переписка бойца ВСУ о потерях в боях под Артёмовском

Артемовск, , 07:49 — REGNUM В интернет попал скриншот переписки убитого на артёмовском направлении бойца ВСУ. Его опубликовали украинские СМИ.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Боец с позывным Берлин рассказал товарищу об огромных потерях украинской армии под Артёмовском. В переписке говорится, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский не считается с потерями личного состава и бросает украинскую пехоту в контратаки.

Из переписки убитого следует, что ему пришлось вступить в бой под Орехово-Васильевкой со штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер».

По итогу, за 40 минут были убиты 10 человек, еще 46 бойцов получили ранения.

«Там был ад. Просто ужас», — написал солдат ВСУ, добавив, что раньше ему не приходилось быть в такой переделке. Почти все его сослуживцы были ранены.

Как передавало ИА REGNUM, командующий сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко побывал на позициях ВСУ и признал, что ситуация в Артёмовске является сложной.

По мнению украинского генерал-майора Сергея Кривоноса, военное руководство Украины допустило ошибки, которые привели к большим потерям ВСУ при боях за Артёмовск. Также не решена проблема с подготовкой мобилизованных, это непосредственно отражается на ситуации в городе, сказал он.