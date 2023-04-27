Вашингтон, 27 апреля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Чтобы завершить конфликт на Украине, России нужно дать то, что она хочет, — роль одного из пяти «мировых жандармов». Своё мнение по разрешению ситуации высказал историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative.

Matt H. Wade США

По словам эксперта, выходом может стать понимание того, чего хочет любое разумное российское правительство: царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное.

«Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», — написал Либмэн.

При этом историк акцентировал, что любое урегулирование предполагает отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного, — рестрикции десятилетиями демонстрировали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи.

Джордж Либмэн отметил, что Госдепартамент США «радостно празднует истощение российских валютных резервов в результате конфликта, как будто обнищавшая Россия была бы бастионом мира, а не анархии».

Как сообщало ИА REGNUM, «моральным уродством» назвал политику президента США Джо Байдена, который копирует действия бывшего главы Белого дома Джорджа Буша — младшего, в газете The Washington Times аналитик Эндрю Наполитано. Он подчеркнул, что американцы без разрешения Конгресса и государственной необходимости применяют по русским военным боеприпасы США.