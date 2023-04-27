Мелитополь, 27 апреля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Ранним утром 27 апреля в Мелитополе прогремел взрыв рядом с жилым домом, сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По официальной информации, взрыв произошёл около 05:15 (мск) у подъезда многоквартирного дома по улице Кирова.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован», — уточнили в мэрии.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортным средством главы одного из районов администрации Запорожской области. Устройство привели в действие, когда чиновник проезжал мимо жилого дома в городе Мелитополе.