Москва, 27 апреля, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Поп-звезда Филипп Киркоров продолжает эпатировать общественность — он дал поклонникам очередной повод. Певец признался, что у него наметились перемены в личной жизни.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

После кардинального изменения пластическими операциями внешности помолодевший 55-летний Киркоров признался, что решился на это не только ради своих фанатов, но и ради новой возлюбленной.

При этом звезда российской эстрады сообщил, что начал строить новый дом в центре столицы.

«Это будет не дворец. Я устаю от этого золота и блесток на сцене. Увидишь тот классический минимализм, который присущ мне по жизни, не на сцене», — сказал Филипп Киркоров в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Поклонники тут же предположили, что дом кумир будет обживать с новой спутницей.

Также в СМИ пишут, что девушка уже живёт с Киркоровым и его детьми в особняке.

Как сообщало ИА REGNUM, стилист Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко рассказал о стоимости его костюмов, в которых артист выступал на своём юбилейном шоу в 2022 году. Их было 27.