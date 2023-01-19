27 Апреля
 
7:49

В Сеть попали данные о потерях ВСУ на артёмовском направлении

В интернет попал скриншот переписки убитого на артёмовском направлении бойца ВСУ. Военный с позывным Берлин рассказывает товарищу об огромных потерях украинской армии под Артёмовском.

7:46

В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине

Чтобы завершить конфликт на Украине, России нужно дать то, что она хочет — роль одного из пяти «мировых жандармов». Своё мнение по разрешению ситуации высказал историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative.

7:36

Сербский доброволец рассказал о запрещённых методах боя ВСУ

Украинские военные в ходе боевых действий используют запрещённые методы, их идеологией стали издевательства над русскими, рассказал РИА Новости сербский доброволец Деян Берич, воюющий на стороне России. Он стал свидетелем издевательств над россиянами. В военных действиях всегда кто-то погибает, но издевательств допускать нельзя, сказал Берич.

7:33

В Запорожской области зафиксирована активная переброска украинских войск

Украинская армия активизировалась на запорожском направлении фронта. ВСУ перебрасывают личный состав и технику по мостам, сообщил 27 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

7:32

В Киеве заявили о тихо идущем контрнаступлении

Контрнаступление Вооружённых сил Украины «тихонечко идёт», об этом 26 апреля заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Мы — Украина». По её словам, украинская армия уже проводит контрнаступление, которое было анонсировано ранее.

7:30

Под кратковременным действием «военных наркотиков» боец может несколько дней не испытывать усталости и боли, но это чревато разрушением нервной системы, рассказал в интервью РИА Новости руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артём Катулин.

«Можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устаёт, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это всё будет недолго. Вас хватит от силы на пять-семь дней», — пояснил медик.

7:29

Россия начинала специальную военную операцию (СВО) на Украине при участии профессиональных военных. Численность группировки ВС РФ составляла около 250 тысяч человек. Украина сразу же отправила на фронт 400 тысяч солдат. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Pravda.Ru. Он допустил, что может быть объявлена вторая волна частичной мобилизации, поскольку в украинский конфликт открыто ввязываются страны НАТО.

7:27

В Сети появился скриншот переписки убитого под Артёмовском военнослужащего киевского режима. Его опубликовал Telegram-канал «Украина. ру». Военнослужащий с позывным Берлин сообщил своему товарищу о крупных потерях ВСУ на артёмовском направлении.

Переписка указывает на то, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский бросает пехоту в контратаки.

Военный отмечает, что их отправили на линию фронта под Орехово-Василевку. Там они встретились с бойцами российской армии. «За 40 минут десять «двухсотых» (убитых), 46 «трёхсотых» (раненых)», — сообщает военнослужащий.

7:24

Для разрешения украинского конфликта нужно предоставить России то, что она хочет, — роль одного из пяти «мировых жандармов», пишет историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative.

«Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство Ч царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное. Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», — написал он.

7:24

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Ранним утром 27 апреля в Мелитополе прогремел взрыв рядом с жилым домом, сообщили в городской администрации.

7:23

Сегодня, 26 апреля, снайперы Вооруженных сил России отмечают свой профессиональный праздник. В интервью РИА Новости снайпер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота по имени Руслан рассказал о работе в зоне спецоперации.Он отметил неплохую подготовку украинских военных, добавив, что снайперы ВСУ снаряжены всей снайперской номенклатурой стран НАТО.

7:21

В Запорожской области зафиксирована активная переброска украинских войск

Украинская армия активизировалась на запорожском направлении фронта. ВСУ перебрасывают личный состав и технику по мостам, сообщил 27 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

7:20

Медик Катулин рассказал о причинах гибели военнослужащих в зоне СВО

Анализ показал, что более половины смертей в зоне специальной операции происходят не от жизнеугрожающих ранений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артём Катулин. По его словам, главные проблемы — неправильное оказание первой медицинской помощи и неоперативная доставка раненых в госпитали. Их уже решают.

7:19

Телефонный разговор президента Украины с Си Цзиньпином длился час

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время телефонного общения 26 апреля с председателем КНР Си Цзиньпином они смогли обсудить комплекс актуальных вопросов. Глава Украины написал в Telegram-канале, что «во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений».

7:13

Расчеты РСЗО «Ураган» ЦВО уничтожили объекты противника в зоне спецоперации, информирует Минобороны РФ.

Боевая работа расчетов реактивной артиллерии занимает несколько минут от получения координат до залпа и оперативной смены позиции. Расчеты РСЗО «Ураган» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы ВСУ, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков противника.

Реактивная артиллерия поражает различные площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава противника. Результаты огневого воздействия РСЗО «Ураган» подавляют работу органов управления и обеспечения войск, истощая ресурсный потенциал ВСУ.

7:11

Сербский доброволец рассказал о запрещённых методах боя ВСУ

Украинские военные в ходе боевых действий используют запрещённые методы, их идеологией стали издевательства над русскими, рассказал сербский доброволец Деян Берич, воюющий на стороне России.

7:08

В Мелитополе у подъезда многоэтажки на ул. Кирова произошел взрыв. По данным местной администрации, сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек — он госпитализирован.

7:08

Главное о специальной военной операции на Украине за 26 апреля.

  • В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

  • В районе острова Великий в Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ.

  • На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артёмовска. За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании.

  • Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

  • Расчёты ОТРК «Искандер-М» Вооруженных сил Белоруссии проходят обучение в России.

  • Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов.

  • В зоне СВО военнослужащим штурмовых подразделений вручили государственные награды.

Минобороны РФ.