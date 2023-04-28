Наступил 428-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован прогнозом военного аналитика Майкла Пека о бессмысленности передачи Украине истребителей F-16. По его словам, которые цитирует издание Business Insider, в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет находятся абсолютно все украинские аэродромы, и как только со стороны авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) последует угроза, Россия их уничтожит. Также эксперт обратил внимание на непригодность украинских взлётно-посадочных полос для использования американских самолётов.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

СВО тем временем продвигается к новым рубежам. За сутки, 26 апреля, российские военные ликвидировали свыше 130 целей противника, из которых почти 100 пришлись на районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ. В районе Херсона нанесено огневое поражение пункту управления 44-й бригады теробороны ВСУ, ликвидированы не менее десяти военнослужащих киевской армии. На запорожском направлении расчётами зенитно-ракетного комплекса «Бук» отражены три удара реактивных систем залпового огня HIMARS ВСУ. Миномётный расчёт украинской армии уничтожен близ населённого пункта Новомихайловка. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.