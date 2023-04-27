СЦКК: украинские боевики за 2,5 часа выпустили по ДНР 20 снарядов «натовского» калибра

Донецк, , 06:49 — REGNUM Украинская артиллерия ранним утром 27 апреля выпустила по Донецкой Народной Республике 20 снарядов калибром 155 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новоукраинка — Петровское (выпущено 6 снарядов), Тоненькое — Ясиноватая (3 снаряда), Авдеевка — Яковлевка (4 снаряда), Нетайлово — Донецк (Кировский район, 4 снаряда), Красногоровка — Донецк (3).

Известно, что артиллерию калибром 155 мм ВСУ могли получить лишь от стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России нанесли огневое поражение пункту управления 44-й бригады теробороны ВСУ в районе Херсона. Об успешной операции рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.