Вашингтон, 27 апреля, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Украинские аэродромы будут уничтожены российской армией ещё до поставок истребителей F-16, считает военный аналитик Майкл Пек. Об этом пишет издание Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Также эксперт обратил внимание на непригодность украинских взлётно-посадочных полос советского образца для использования американских самолётов.

Во избежание повреждений двигателей F-16 необходимо проделать большую работу. Российские военные обладают всеми средствами, способными отследить начало ремонта аэродромов и нанести по ним точечные удары, сказал Пек.

Кроме того, в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет находятся абсолютно все украинские аэродромы, по ним до сих пор не наносили удары из-за отсутствия угрозы со стороны авиации ВСУ, подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вариант отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не рассматривается администрацией США. В краткосрочной перспективе Вашингтон совместно с союзниками планирует сконцентрировать усилия на отправке Киеву вооружений, которые будут нужны Украине в ближайшие недели и месяцы.