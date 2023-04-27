Москва, 27 апреля, 2023, 06:03 — ИА Регнум. В Волгограде 26 апреля умер советский актёр и режиссёр, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили. О печальном событии сообщается в соцсетях и СМИ. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свеча памяти

Евгений Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР, состоял в Союзе театральных деятелей России.

С 1960-х по 1980-годы работал актёром и режиссёром Тбилисского русского ТЮЗа, позже — главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя.

С середины 1990-х Евгений Басилашвили преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК).

В послужном списке мастера спектакли «Прощай, овраг» и «Али-баба и сорок разбойников». Есть и киноопыт — актёр снялся в психологической драме «Давай поговорим».

Как сообщало ИА REGNUM, российский актёр Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет. Возможной причиной смерти стала операция на ноге. СКР начал проверку по факту смерти.