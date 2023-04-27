Мелитополь, 27 апреля, 2023, 05:59 — ИА Регнум. На запорожском направлении расчётами зенитно-ракетного комплекса «Бук» отражены три удара реактивных систем залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«Расчетами ЗРК «Бук» уничтожены девять реактивных снарядов», — добавил он.

Также комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружил миномётный расчёт ВСУ около населённого пункта Новомихайловка, уничтожил его расчёт самоходной артиллерийской установки «Гиацинт».

На южнодонецком направлении украинские военные попытались атаковать подразделения группировки «Восток» пятью дронами-камикадзе. Их поразили комплексы радиоэлектронной борьбы, после падения беспилотники самоликвидировались, сказал Гордеев.

Кроме этого, зенитно-ракетный комплекс «Тор» уничтожил беспилотник «Лелека».

Как передавало ИА REGNUM, на краснолиманском направлении силами и средствами разведки группировки войск «Центр» были вскрыты позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник понёс потери в технике и личном составе. Всего за сутки уничтожены более 130 целей ВСУ.