Полковник Савчук: российские бойцы группировки «Центр» уничтожили за сутки более 130 целей ВСУ

Красный Лиман, ДНР, , 05:39 — REGNUM За сутки, 26 апреля, российские военные ликвидировали свыше 130 целей противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук.

Работа артиллерии ВС России в ходе СВО Министерство обороны России

«На краснолиманском направлении силами и средствами разведки группировки войск «Центр» вскрыты позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отметил он.

Противник в результате работы штурмовой и армейской авиации понёс потери в личном составе и технике, добавил офицер.

По его словам, огневое поражение за день нанесено по более 130 целям, из которых почти 100 пришлись на районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ, более 20 целей — по артиллерийским подразделениям противника.

Также средствами ПВО российская армия уничтожила пять беспилотников Украины типа «Фурия» и «Лелека-100», резюмировал Савчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия активизировалась на запорожском направлении фронта. Интенсивность движения возросла с наступлением темноты.