Медик Катулин рассказал о вреде «военных наркотиков» при попытках создать универсального солдата

Москва, , 05:12 — REGNUM Под кратковременным действием «военных наркотиков» боец может несколько дней не испытывать усталости и боли, но это чревато разрушением нервной системы, рассказал в интервью РИА Новости руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артём Катулин.

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Эксперт подчеркнул, что в России на протяжении многих лет не работают в сфере «военной фармы» из-за разрушительных побочных эффектов таких препаратов.

«Можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устаёт, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это всё будет недолго. Вас хватит от силы на пять-семь дней», — пояснил медик.

Тренировки, мотивацию и идеологию не смогут заменить никакие стимуляторы, никакого мифического препарата, который сделает из человека воина, нет, добавил Катулин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский пленный рассказал, как в ВСУ поставлена на поток доставка наркотиков на передовую. При этом командование видело состояние солдат, но закрывало глаза на это, так как их «кидали просто на мясо».