Москва, 27 апреля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Анализ показал, что более половины смертей в зоне специальной операции происходят не от жизнеугрожающих ранений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артём Катулин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Статистика показала, что более 30% ампутаций в зоне СВО были вынуждены провести из-за неправильного наложения жгута, а более 50% смертей произошло не от жизнеугрожающих ранений. Катулин констатировал главные проблемы — неправильное оказание первой медицинской помощи и неоперативная доставка раненых в госпитали. Их уже решают.

Полученный в ходе спецоперации опыт анализируют специалисты УЦТМ.

«Как говорится, все готовятся к прошлым сражениям, и здесь также оказалось большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы», — сказал Артём Катулин.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России в Telegram-канале обнародовало видеозапись с рассказом военного хирурга, который оказывает помощь бойцам и мирным жителям прифронтовых районов Запорожской области. Врач служит в медицинском отряде спецназначения. Он и его сослуживцы проводят сложные операции, извлекая осколки и элементы снарядов.