Сенатор Пушков назвал венесуэльского оппозиционера Гуайдо символом политического фиаско Запада

Москва, , 04:55 — REGNUM Несостоявшийся президент Венесуэлы Хаун Гуайдо, которого активно продавливал Запад, символизирует собой поражение альянса в Латинской Америке. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Хаун Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём Telegram-канале он опубликовал фотографию венесуэльского оппозиционера, который в одиночестве прибыл в Майами.

Сенатор отметил, что Гуайдо на данный момент уже забыт и оставлен своими спонсорами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оппозиционер заявлял, что ушёл пешком из Венесуэлы в Колумбию, поскольку опасался обвинений со стороны властей Венесуэлы.

Власти Венесуэлы запретили спикеру Национальной ассамблеи республики Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет. Установлено, что он совершил 91 поездку за границу без разрешения на сумму 570 млн боливаров. Такую сумму Гуайдо не может оправдать своей зарплатой государственного служащего, заявил генпрокурор Венесуэлы Элвис Аморосо.