В Совфеде предложили формировать цену ОСАГО для такси с учётом аварийности штатных водителей

Москва, , 04:31 — REGNUM Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков, исходя из показателей аварийности только действующих водителей фирмы.

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«Предлагается рассмотреть предложение о пересмотре алгоритма при определении стоимости полиса ОСАГО для коммерческих перевозок. Производить расчёт без учёта аварийности водителей, которые уже не работают у перевозчика», — цитирует ТАСС главу комитета Совфеда Андрея Кутепова.

Отмечается, что на данный момент есть трудности при оформлении полиса ОСАГО в отношении коммерческого транспорта и такси — 72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании. В итоге 53% перевозчиков досрочно сдавали разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, вместо бесконечных реформ ОСАГО, ведущих к повышению тарифов, необходима тотальная ревизия деятельности страховщиков, занижающих выплаты, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.