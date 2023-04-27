Певец Егор Крид рассказал матери правду о своей помолвке
Москва, 27 апреля 2023, 04:20 — REGNUM Популярный певец и рэпер 28-летний Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал на своей странице в соцсети скрин переписки с матерью, где жалуется на слухи о своей помолвке.
Певец заверил мать, которая спросила какой девушке он сделал предложение, что «никакой идиоты СМИ сами придумали».
«Представляю, сколько людей верят «желтухе», пабликам, газетам, ТВ. Раз даже от своей мамы я получаю такое», — возмутился Крид.
В разное время «завидному холостяку» приписывали бурные романы с певицами, блогерами.
Как сообщало ИА REGNUM, блогер Мария Погребняк раскритиковала Егора Крида за то, как он решил отметить Хэллоуин.