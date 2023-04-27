Певец Егор Крид рассказал матери правду о своей помолвке

Москва, , 04:20 — REGNUM Популярный певец и рэпер 28-летний Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал на своей странице в соцсети скрин переписки с матерью, где жалуется на слухи о своей помолвке.

Егор Крид Black-star.ru

Певец заверил мать, которая спросила какой девушке он сделал предложение, что «никакой идиоты СМИ сами придумали».

«Представляю, сколько людей верят «желтухе», пабликам, газетам, ТВ. Раз даже от своей мамы я получаю такое», — возмутился Крид.

В разное время «завидному холостяку» приписывали бурные романы с певицами, блогерами.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Мария Погребняк раскритиковала Егора Крида за то, как он решил отметить Хэллоуин.