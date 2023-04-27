WT: Байден копирует на Украине ошибки своих предшественников, повторяя моральное уродство

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM «Моральным уродством» назвал политику президента США Джо Байдена, который копирует действия бывшего главы Белого дома Джорджа Буша-младшего, в газете The Washington Times аналитик Эндрю Наполитано.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор напомнил, как Буш-младший в годы своего правления убедил конгрессменов и общественность США преподать Афганистану урок после терактов 11 сентября, независимо от степени его вины. В результате погибли сотни тысяч мирных граждан и разрушена большая часть Афганистана.

«Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется в Украине», — отмечает эксперт.

Американское правительство до сих пор не усвоило урок, а Байден совершает на Украине ту же ошибку, фактически принимая участие в военных действиях.

Аналитик подчеркнул, что американцы без разрешения Конгресса и государственной необходимости применяют по русским военным боеприпасы США.

«США не смогли победить разношёрстную стайку пастухов за 20 лет, и теперь они бросают вызов самой могущественной армии на Земле, находящейся в пяти тысячах миль от Вашингтона», — добавил Наполитано.

У Байдена есть все шансы выбросить свою репутацию на «свалку истории», повторив участь Буша-младшего, заключил автор материала.

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