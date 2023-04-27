Рогов: ВСУ по ночам активно перебрасывают силы на запорожском направлении

Мелитополь, , 03:39 — REGNUM Украинская армия активизировалась на запорожском направлении фронта. ВСУ перебрасывают личный состав и технику по мостам, сообщил 27 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, несколько часов подряд украинские войска ведут переброску людей и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее они направляются в сторону фронта. Интенсивность движения возросла с наступлением темноты, утверждает Рогов.

«Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что до этого по ночам противник перебрасывал не более двух-трёх единиц тяжёлой гусеничной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк о предстоящем контрнаступлении сказал, что киевские власти намерены предпринять «десятки действий на разных направлениях».

При этом пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк утверждает, что контрнаступление ВСУ уже «тихонечко идёт». По её словам, украинские военные работают над тем, чтобы сократить мощности и возможности противника.