В Сочи мать с сыном-подростком из Екатеринбурга сорвались со скалы

Сочи, Краснодарский край, , 03:36 — REGNUM В Сочи женщина 48 лет с 16-летним сыном сорвались с горы на закрытом туристическом маршруте. Туристы направлялись самостоятельно к Ачипсинским водопадам. Мать и сын в результате падения получили травмы. О происшествии рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

Горы в утренней дымке Ольга Заузанова

Семья сорвалась на склоне хребта Ачишхо с высоты 1850 м над уровнем моря. Спасателям дозвонился мальчик.

Подросток травмировал ногу, а мать, получив черепно-мозговую травму, находилась в бессознательном состоянии.

Спасатели эвакуировали пострадавших на вертолёте.

Отмечается, что туристы прибыли в Сочи из Екатеринбурга.

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