В Сочи спасатели на вертолёте эвакуировали сорвавшихся с горы мать и сына
В Сочи мать с сыном-подростком из Екатеринбурга сорвались со скалы
Сочи, Краснодарский край, 27 апреля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. В Сочи женщина 48 лет с 16-летним сыном сорвались с горы на закрытом туристическом маршруте. Туристы направлялись самостоятельно к Ачипсинским водопадам. Мать и сын в результате падения получили травмы. О происшествии рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
Семья сорвалась на склоне хребта Ачишхо с высоты 1850 м над уровнем моря. Спасателям дозвонился мальчик.
Подросток травмировал ногу, а мать, получив черепно-мозговую травму, находилась в бессознательном состоянии.
Спасатели эвакуировали пострадавших на вертолёте.
Отмечается, что туристы прибыли в Сочи из Екатеринбурга.
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