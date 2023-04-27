Варшава, 27 апреля, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Постоянный представитель Польши в ООН Криштоф Щерский призвал изменить существующий «мировой порядок», чтобы исключить Россию из организации.

Kremlin.ru Совет безопасности ООН

В ходе беседы с Polskie Radio он сказал, что Россия председательствует в Совете Безопасности ООН согласно Уставу, её никто не избирал.

«Чтобы это изменить, необходимо изменить Устав Организации Объединённых Наций, а для этого необходимо единодушие», — заявил он.

Щерский признал, что для подобного решения в организации «нет большинства».

Как сообщало ИА REGNUM, в течение апреля Россия председательствует в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Ключевыми темами для обсуждения в этот период станут повестка «эффективной многосторонности», а также риски при экспорте вооружений и урегулирование на Ближнем Востоке.

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, у Запада нет права определять страну, председательствующую в совете. Такие правила будут действовать, пока существует нынешний мировой порядок, и западные государства не могут менять утверждённый механизм председательства в СБ ООН.