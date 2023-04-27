Киев, 27 апреля, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время телефонного общения 26 апреля с председателем КНР Си Цзиньпином они смогли обсудить комплекс актуальных вопросов.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Глава Украины написал в Telegram-канале, что «во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений».

По признанию президента, разговор был «долгим и содержательным».

«Считаю, что этот разговор придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», — выразил он.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ КНР в свою очередь сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине. Пекин выступает за скорейшее прекращение огня.

Также договорились, что Киев направит своего посла в Китай, которого там нет с 2021 года.