Буэнос-Айрес, 27 апреля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Аргентина при оплате импорта из КНР откажется от долларов и перейдёт на юани, заявил аргентинский министр экономики Серхио Масса. Соответствующее решение было объявлено вместе с послом Китая в Аргентине Цзоу Сяоли.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Активации свопа с Китаем позволят выплатить в мае более 1,04 млрд долларов в юанях, что соответствует импорту из азиатской страны.

По словам министра экономики Аргентины, это решение направлено на то, чтобы облегчить последствия оттока долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению профессора политологии Атлантического университета во Флориде Роберта Рабила, попытки отказаться от использования доллара США, которые предпринимаются некоторыми странами с 2000 года, в ситуации на Украине «набирают обороты», снижается желание использовать американскую валюту при международных расчётах и доверие к доллару утрачивается на фоне беспрецедентных антироссийских санкций. Ответственность за формирование «нового порядка» ляжет на Китай, арабские государства и многие другие страны, считает эксперт.