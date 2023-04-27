МЧС: девять человек пострадали в результате выброса газа при ремонте скважины в Якутии

Мирнинский район, Якутия, , 02:59 — REGNUM В Мирнинском районе Якутии произошёл выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси, есть пострадавшие, сообщили 27 апреля в ГУ МЧС России по региону.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По официальной информации, инцидент произошёл в 01:35 на участке добычи газа в шести км от села Таас-Юрях. Пострадавшими, предварительно, числятся девять человек. Их доставляют в больницу города Мирный.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в посёлке Белый Яр Сургутского района Югры при перекачке сжиженного газа из подвижной цистерны в стационарную на площадке АЗС по улице Таёжной произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате оператор станции получила телесные повреждения в виде ожогов 2-3 степени. По факту происшествия возбудили уголовное дело.