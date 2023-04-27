Палата представителей США приняла законопроект о росте потолка госдолга и сокращении расходов

Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка государственного долга с одновременным сокращением расходов бюджета. Об этом после голосования сообщили СМИ.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект был поддержан 217 конгрессменами, при этом 215 — проголосовали против. Документ далее направят на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

По прогнозу МВФ, объём госдолга США будет увеличиваться с каждым годом, до 136,2% к ВВП в 2028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с отказом Джо Байдена от переговоров со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга ряд представителей Белого дома допустил возможность дефолта в США.

Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 трлн долларов. Он предусматривает экономию более 4,5 трлн долларов и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.