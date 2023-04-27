Москва, 27 апреля 2023, 02:35 — REGNUM В Коломне Московской области вечером 26 апреля произошло обрушение наружной стены одного из корпусов Центральной районной больницы. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Коломна. Московская область
Коломна. Московская область
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В корпусе, в котором обрушились межэтажные перекрытия и часть фасада, находились региональный сосудистый и травматологический центры, а также онкологическое и нейрохирургическое отделения.

В подмосковном минздраве заверили, что пострадавших нет.

Корпус №2 был построен в 1937 году. В 2022 году начался капремонт. Пациентов перевели в другие отделения, оборудование распределили в филиалы больницы.

«Выясняются причины обрушения», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, два жилых дома одновременно упали со скалы в каньон в районе Дрейпера в США. Жильцы успели покинуть дома.