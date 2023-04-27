В Коломне обрушилась стена одного из корпусов Центральной районной больницы

Москва, , 02:35 — REGNUM В Коломне Московской области вечером 26 апреля произошло обрушение наружной стены одного из корпусов Центральной районной больницы. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Коломна. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В корпусе, в котором обрушились межэтажные перекрытия и часть фасада, находились региональный сосудистый и травматологический центры, а также онкологическое и нейрохирургическое отделения.

В подмосковном минздраве заверили, что пострадавших нет.

Корпус №2 был построен в 1937 году. В 2022 году начался капремонт. Пациентов перевели в другие отделения, оборудование распределили в филиалы больницы.

«Выясняются причины обрушения», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, два жилых дома одновременно упали со скалы в каньон в районе Дрейпера в США. Жильцы успели покинуть дома.