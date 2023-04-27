В мессенджере WhatsApp появится возможность пользоваться одним аккаунтом на нескольких телефонах

Москва, , 02:33 — REGNUM Один аккаунт в WhatsApp теперь можно использовать на нескольких смартфонах. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Whatsapp Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы добавляем возможность использовать один аккаунт WhatsApp на нескольких телефонах, которую все очень ждали», — говорится в сообщении.

Пользователи смогут привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырёх устройств по аналогии с привязкой веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера. Каждый связанный телефон отдельно подключается к месседжеру, личная информация защищена сквозным шифрованием, утверждают в компании.

В случае если основное устройство длительное время неактивно, на дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход.

Новая функция позволит, не выходя из аккаунта, переподключаться между телефонами и продолжать переписку. Такие возможности доступны пользователям, владеющим компаниями малого бизнеса. Связанные с одним аккаунтом сотрудники смогут отвечать клиентам прямо со своих телефонов.

Обновление станет доступно по всему миру в ближайшее время. Сканирование QR-кода будет необязательным. Вместо этого достаточно ввести номер телефона в веб-версию мессенджера, получить одноразовый код и привязать телефон с его помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 марта 2023 года вступили в силу новые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Запрещается использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Речь идёт о Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.