Вашингтон, 27 апреля, 2023, 02:17 — ИА Регнум. СМИ в очередной раз уличили главу Белого дома Джо Байдена в использовании помощи в публичных мероприятиях — на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским прокурором Юн Сок Елем в Вашингтоне. Журналисты разглядели в руках у президента заготовку с вопросами от СМИ.

Whitehouse.gov Джо Байден

В частности, New York Post опубликовала фото, где Байден держит листок с фотографией, должностью и вопросом.

Над вопросом расположено женское фото — журналистки из Los Angeles Times Кортни Субраманиан. При этом её ФИО написано в транскрипции по слогам.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на конференции строительных профсоюзов Северной Америки Байден соврал о своей семье. На это указала американская исследовательская организация Media Research Center.

Речь шла о смерти его деда и о рождении самого Байдена.