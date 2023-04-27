Минобороны: под Мурманском при выполнении учебного полёта потерпел крушение истребитель МиГ-31

Мурманск, , 02:09 — REGNUM В Мурманской области 26 апреля потерпел крушение военный самолёт, выполнявший учебный полёт, сообщили в Минобороны РФ.

Истребитель МиГ-31 ВКС России Минобороны России

По официальной информации, истребитель МиГ-31 упал в безлюдном месте, оба лётчика смогли катапультироваться. Угрозы жизни пилотов нет.

Известно, что самолёт потерпел крушение у поселка Риж-Губа в 10 км от города Мончегорска. Военный борт упал в озеро. Очевидцами крушения стали местные жители, на видео которых можно заметить, как МиГ-31 пролетает над холмами и жилыми домами. Через несколько секунд истребитель упал.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Мурманской области Андрей Чибис назвал пилотов МиГ-31 героями за то, что отвели самолёт от жилых домов. Лётчикам госпитализация не потребовалась, упавший самолёт никакого ущерба инфраструктуре не нанёс, добавил губернатор.