Москва, 27 апреля, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия только укрепляет свои позиции на международной арене и обретает новых союзников. Своё мнение политик высказала в статье, приуроченной ко Дню российского парламентаризма в «Российской газете».

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда отметила, что при формировании в мире новой геополитики интенсивность и продуктивность взаимодействия законодателей из дружественных стран и из стран, где не приемлют гегемонию и диктат, становятся одним из важнейших факторов внешней политики России.

«Реальность показывает продуктивность такого подхода. Несмотря на масштабные атаки Запада на Россию с целью её политической изоляции, мы обретаем всё новых союзников, укрепляя свои позиции на международной арене», — написала Валентина Матвиенко.

Сенатор добавила, что график различных международных мероприятий расписан далеко вперёд и в связи с этим необходимо развивать межпарламентскую дипломатию.

По мнению Матвиенко, сейчас не время для формальных и ритуальных встреч, каждый контакт должен давать конкретный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Ассамблеи Мозамбика Эшперансой Биаш, состоявшейся в Москве, заявила, что считает её своей сестрой.